Coronavirus | 9 503 casi e 92 morti 282 nuovi ricoveri nei reparti Covid | sale il tasso di positività a 3 | 2%

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Il bollettino del 6 dicembre 2021 Sono 9.503 idi(ieri 15.021) e 92 i(ieri 43) registrati nelle ultime 24 ore in Italia nel bollettino del Ministero della Salute e dalla Protezione Civile. Il numero degli attualmente positivi al virus è pari a 235.835 persone (ieri 232.000). Il numero totale deiregistrati da inizio monitoraggio della pandemiaa quota 5.118.576, mentre i decessi persono 134.287. Ministero della Salute – Iss – Aggiornamento-19 del 5 dicembre 2021 La situazione negli ospedali A livello ospedaliero, il numero di persone attualmente ricoverate in area non critica è pari a 5.879 (ieri erano 5.597). Guardando invece alle terapie intensive, a fronte ...

In 2 settimane 390mila nuovi vaccinati. Positività al 3,1%. Dall'inizio della pandemia i casi totali sono 5.118.576, i morti 134.287 ...