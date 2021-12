Corona virus | Italia | 235835 attualmente positivi a test +3835 in un giorno con 134287 decessi 92 e 4748454 guariti 5567 Totale di casi 9503 Dati della protezione civile | effettuati tamponi

Advertising

Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: Dati del giorno: 06 dicembre 2021 187 Nuovi casi 17.045 Test giornalieri 6 Persone decedute Nuovi casi per provincia Provincia di Bari: 23 ...Party, occasioni in cui le persone si trovavano per contrarre ilda un invitato positivo, sono stati individuati di recente in Alto Adige. Anche a Modena, sul gruppo Telegram 'Modena ...L’età media dei nuovi positivi di lunedì è 39 anni. Inoltre, nei festivi soprattutto quelli molecolari vengono fatti prioritariamente su casi per i quali spesso è atteso il risultato positivo.Coronavirus Emilia-Romagna, dati ricoveri. Cala il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva (75, -4 rispetto a ieri); 781 quelli negli altri reparti Covid (+53). La situazione dei contagi ...