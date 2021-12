Convocati Real Madrid per l’Inter: il verdetto su Benzema (Di lunedì 6 dicembre 2021) Real Madrid, Ancelotti ha diramato l’elenco dei giocatori Convocati per la sfida di domani sera contro l’Inter: out Benzema Carlo Ancelotti ha diramato l’elenco dei giocatori Convocati per la sfida di domani sera tra Real Madrid e Inter, valida per la sesta giornata del gruppo D della Champions League 2021/22. Portieri: Courtois, Lunin, Fuidias. Difensori: Carvajal, Militão, Alaba, Vallejo, Nacho, Marcelo, Mendy. Centrocampisti: Kroos, Modri?, Casemiro, Valverde, Lucas V., Isco, Camavinga. Attaccanti: Hazard, Asensio, Jovi?, Vini Jr., Rodrygo, Mariano. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 6 dicembre 2021), Ancelotti ha diramato l’elenco dei giocatoriper la sfida di domani sera contro: outCarlo Ancelotti ha diramato l’elenco dei giocatoriper la sfida di domani sera trae Inter, valida per la sesta giornata del gruppo D della Champions League 2021/22. Portieri: Courtois, Lunin, Fuidias. Difensori: Carvajal, Militão, Alaba, Vallejo, Nacho, Marcelo, Mendy. Centrocampisti: Kroos, Modri?, Casemiro, Valverde, Lucas V., Isco, Camavinga. Attaccanti: Hazard, Asensio, Jovi?, Vini Jr., Rodrygo, Mariano. L'articolo proviene da Calcio News 24.

