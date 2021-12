Controlli a campione, poche sanzioni. Il primo giorno del green pass fila senza tensioni (Di lunedì 6 dicembre 2021) La prima multa, a Roma, è arrivata in mattinata. Un signore di 50 anni è stato bloccato alla fermata di piazzale Flaminio, in centro, dopo essere sceso dall’autobus. Non aveva il green pass, da oggi necessario per viaggiare anche sui mezzi urbani, nelle metropolitane, sui treni regionali. “Mi vaccinerò a giorni”, ha detto agli agenti. Parole che non sono bastate a evitargli una multa da 400 euro. Da una prima panoramica, da Nord a Sud, sembra che la prova del green pass rafforzato sia stata superata. I Controlli, possibili solo a campione sui grandi numeri, ci sono stati. Pochi i trasgressori che sono stati beccati dalle forze dell’ordine o dai controllori. In quest’ultimo caso per loro non è arrivata nessuna multa, perché la sanzione può essere data solo dalle forze ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 6 dicembre 2021) La prima multa, a Roma, è arrivata in mattinata. Un signore di 50 anni è stato bloccato alla fermata di piazzale Flaminio, in centro, dopo essere sceso dall’autobus. Non aveva il, da oggi necessario per viaggiare anche sui mezzi urbani, nelle metropolitane, sui treni regionali. “Mi vaccinerò a giorni”, ha detto agli agenti. Parole che non sono bastate a evitargli una multa da 400 euro. Da una prima panoramica, da Nord a Sud, sembra che la prova delrafforzato sia stata superata. I, possibili solo asui grandi numeri, ci sono stati. Pochi i trasgressori che sono stati beccati dalle forze dell’ordine o dai controllori. In quest’ultimo caso per loro non è arrivata nessuna multa, perché la sanzione può essere data solo dalle forze ...

carlosibilia : Effetto supergreenpass: Nelle ultime 24 h record con 1,3 milioni di g.p. scaricati e boom di prenotazioni per la pr… - SkyTG24 : Green pass, in Campania controlli a campione sui mezzi pubblici - Piergiulio58 : Controlli a campione, poche sanzioni. Il primo giorno del green pass fila senza tensioni (di F. Olivo) - rombi_ti : RT @carlosibilia: Effetto supergreenpass: Nelle ultime 24 h record con 1,3 milioni di g.p. scaricati e boom di prenotazioni per la prima do… - tutto_travaglio : #Super green pass al via, controlli a campione sui mezzi a Roma. E nei bar c'è chi viene allontanato… -