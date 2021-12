Contrafatto | “Grande amore per l’atletica Quello del ‘principe azzurro’ lo cerco ”

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Roma – Una estate indimenticabile quella vissuta dagli atleti paralimpici. Tra di essi, le vincitrici delle medaglie nei 100 metri, sono rimaste nella leggenda della disciplina. Ne hanno parlato al Maxxi di Roma. Monica, bronzo sui 100 T63, ha dichiarato: “Non sono io che ho sceltoma èche ha scelto me”. A Tokyo, l’atleta dell’Esercito ha replicato il successo di Rio, senza scendere letteralmente dal podio a cinque cerchi. La bersagliera in missione in Afghanistan, dove a causa di un attentato, ha perso l’uso della gamba destra, ha detto: “Se potessi adotterei subito non uno ma tanti bambini afgani, mi sono innamorata di quella popolazione – ha ricordato l’azzurra, confessando affetto per la gente – L’? Aspetto il principe azzurro, ma mi sa che si è perso…”. Sul podio paralimpico ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Contrafatto Grande

Il Faro Online

Con il libro fotografico dell'ANSA anche quest'anno lacronaca italiana e internazionale ... le medagliate paralimpiche Ambra Sabatini e Monica, il ct della nazionale Roberto ...Parteciperanno la campionessa Monica, il generale e commissario straordinario per l'... Ma, tra un capitolo dedicato alcaldo d'inizio estate, con le temperature vicine ai 50 gradi, ...Dopo l’operazione della Tenenza di Casale della guardia di finanza che in un capannone della Bassa ha sequestrato 47mila cosmetici apparentemente uguali agli originali, ma che si ritengono “clonati”, ...Polemiche per il comportamento del gieffino nei confronti di Lulù Selassiè.. Tra questi, anche l' atleta paralimpica Monica Contrafatto , che su Instagram ha dichiarato: Stare in carrozzina non giusti ...