Conto corrente | perdi 300 euro ogni 6mila | allarme in banca | come bruci soldi senza accorgerti

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Anche in Italia, propriosta accadendo negli Stati Uniti, l'inflazione torna a salire in modo preoccupante. I conti li ha fatti il Financial Times: fare colazione al bar negli Usa costa in media il 63% in più rispetto a marzo 2020. E in Italia la situazione non è granché migliore. Da noi i conti li ha fatti l'Istat: a ottobre i prezzi al consumo hanno avuto un altro aumento mentre a novembre hanno raggiunto il massimo da 13 anni a questa parte. L'aumento è dello 0,7% su base mensile e del 3% su base annua. E a farne le spese è anche il denaro che lasciamo "parcheggiato" sul. Se lasciamo i risparmi inattivi, infatti, godiamo di un rendimento medio intorno allo 0,02%, insomma bassissimo, al quale si devono poi aggiungere i canoni mensili e l'imposta di bollo se il deposito è superiore a 5mila ...