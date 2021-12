Continua il Far West a Termini: somalo sfregia al volto un nigeriano (Di lunedì 6 dicembre 2021) Roma, 6 dic – Prosegue senza sosta il far West multietnico alla stazione centrale di Roma Termini: ieri notte si è verificata una accesa lite tra un immigrato senza fissa dimora somalo di 31 anni ed uno nigeriano di 38 anni. La discussione tra i due, pare per futili motivi, è degenerata in una rissa durante la quale il somalo ha utilizzato come arma impropria un coccio di bottiglia ferendo al volto il rivale con un violento fendente. Termini, “derby” africano tra senza tetto somalo e nigeriano L’episodio è avvenuto nella tarda serata di domenica in via Marsala ed è stato notato da una pattuglia di Carabinieri della Stazione Roma Macao che si trovava in strada per i normali servizi di controllo del territorio. I militari sono ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 6 dicembre 2021) Roma, 6 dic – Prosegue senza sosta il farmultietnico alla stazione centrale di Roma: ieri notte si è verificata una accesa lite tra un immigrato senza fissa dimoradi 31 anni ed unodi 38 anni. La discussione tra i due, pare per futili motivi, è degenerata in una rissa durante la quale ilha utilizzato come arma impropria un coccio di bottiglia ferendo alil rivale con un violento fendente., “derby” africano tra senza tettoL’episodio è avvenuto nella tarda serata di domenica in via Marsala ed è stato notato da una pattuglia di Carabinieri della Stazione Roma Macao che si trovava in strada per i normali servizi di controllo del territorio. I militari sono ...

Advertising

IlPrimatoN : Le meraviglie della coesistenza multietnica - StellaSirio60 : RT @Internazionale: In Iraq la commissione elettorale ha confermato il risultato del 10 ottobre. Ma la fazione perdente, legata soprattutto… - Internazionale : In Iraq la commissione elettorale ha confermato il risultato del 10 ottobre. Ma la fazione perdente, legata sopratt… - uhblueside : jungkook continua a far finta di non capire instagram e a taggarsi da solo per convincerci che non ha mai avuto un… - ValeriaRamazio : @fashionsoaptv Ma che senso ha?, o la vogliono far durare più a lungo altrimenti non si spiega, in 10 Min di certo… -

Ultime Notizie dalla rete : Continua Far Covid oggi Italia, terapie intensive: numeri in aumento E' quindi necessario far capire a tutti che il vaccino, assieme alle norme igieniche, sono l'unica ... Avremo però problemi continua il presidente degli anestesisti rianimatori nella misura in cui ...

Avvistato uno sciacallo dorato, è la prima volta in Toscana ...o uno di molti già presenti sul territorio e probabilmente presto questa specie entrerà a far parte ... - continua Francesco Bacci - È molto più probabile che la sua presenza passi inavvertita, ...

Continua il Far West a Termini: somalo sfregia al volto un nigeriano Il Primato Nazionale E' quindi necessariocapire a tutti che il vaccino, assieme alle norme igieniche, sono l'unica ... Avremo però problemiil presidente degli anestesisti rianimatori nella misura in cui ......o uno di molti già presenti sul territorio e probabilmente presto questa specie entrerà aparte ... -Francesco Bacci - È molto più probabile che la sua presenza passi inavvertita, ...