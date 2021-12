Conte | “Uscite di Renzi e Calenda sguaiate e saccenti Campo largo del centrosinistra? Così diventa un campo di battaglia”

(Di lunedì 6 dicembre 2021) “Più che unrischia dire undi. Quelle disono state. Non mi sembra che con questi atteggiamenti ci siano i presupposti per costruire una collaborazionelarga”. Sono le parole di Giuseppe, che in conferenza stampa alla Camera dei deputati ha risposto alla nostra domanda su una possibile alleanza delche comprenda M5s, Pd, Leu e i partiti più al centro, come Azione e Italia viva, dopo le dichiarazioni di oggi di Matteoe Carlosu una eventuale candidatura – poi smentita – dello stesso ...

Il Fatto Quotidiano

Giuseppe Conte non si candiderà alle elezioni suppletive della Camera nel collegio Roma 1 lasciato libero da Roberto Gualtieri. Lo ha annunciato durante la conferenza stampa di presentazione dei nuovi ...