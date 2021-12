Conte rinuncia alle suppletive Renzi e Calenda contro il Pd

(Di lunedì 6 dicembre 2021) AGI - Giornata convulsa nel centrosinistra. A scatenare il caos è il seggio alla Camera lasciato vuoto da Roberto Gualtieri dopo l'elezione a sindaco di Roma. Per quel posto - si voterà il 16 gennaio - il Pd sceglie di offrire la candidatura al leader del Movimento 5 stelle, Giuseppe, suscitando la dura reazione di Matteoe Carlo. Il leader di Iv fa sapere a Enrico Letta che il suo partito non sosterrà mai l'ex premier. Il leader di Azione mette in chiaro che se il candidato saràallora scenderà in campo lui stesso, in prima persona, perchè "i 5 stelle devono sparire politicamente, soprattutto da Roma dove hanno fatto disastri". Nel tardo pomeriggio (dopo aver fatto trapelare dal suo staff che era in corso una riflessione e che c'erano perplessità) è lo stessoa ...

L'ex premier non si candiderà alle suppletive di Roma per la Camera Renzi e Calenda avevano minacciato di scendere in campo per fermarlo di ETTORE MARIA COLOMBO in conferenza stampa ha declinato l'offerta del PD di candidarsi alle suppletive. Immediata la replica di Calenda. Argomenti trattati Giuseppe conferenza stampa, la alla proposta del PD Giuseppe conferenza stampa, 'Nessuno andrà in ordine sparso' Giuseppe conferenza stampa, 'Non avere uno scranno non sarà un ...