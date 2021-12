Contanti, nuovo tetto: multa di 15mila euro, la "furbata" che ti costa una fortuna (Di lunedì 6 dicembre 2021) Mancano pochi giorni al primo gennaio. E l'anno nuovo, il 2022, porterà in "regalo" una nuova stretta sul contante. In soldoni, sarà illecito effettuare pagamenti in Contanti per cifre superiori ai 999,99 euro. E la sanzione, per inciso, riguarderà anche chi incassa la somma, non soltanto il pagatore. Infatti la legge 157/2019 di conversione del D.lgs 124 recante "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili" ha introdotto, all'articolo 18, una nuova soglia all'utilizzo del contante che è sceso da 2000 euro a mille euro. Si legge nel testo che "a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il divieto di cui al comma 1 e la soglia di cui al comma 3 sono riferiti alla cifra di 2.000 euro. A decorrere dal 1° gennaio 2022, il predetto divieto e la ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 6 dicembre 2021) Mancano pochi giorni al primo gennaio. E l'anno, il 2022, porterà in "regalo" una nuova stretta sul contante. In soldoni, sarà illecito effettuare pagamenti inper cifre superiori ai 999,99. E la sanzione, per inciso, riguarderà anche chi incassa la somma, non soltanto il pagatore. Infatti la legge 157/2019 di conversione del D.lgs 124 recante "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili" ha introdotto, all'articolo 18, una nuova soglia all'utilizzo del contante che è sceso da 2000a mille. Si legge nel testo che "a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il divieto di cui al comma 1 e la soglia di cui al comma 3 sono riferiti alla cifra di 2.000. A decorrere dal 1° gennaio 2022, il predetto divieto e la ...

