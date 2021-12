Consumo di suolo a Roma, il cemento divora 70mila ettari di verde: e il litorale si sbriciola (Di lunedì 6 dicembre 2021) Consumo del suolo ed erosione delle coste: in tutto il Lazio, e a Roma in particolare, è crisi. Secondo gli ultimi dati Ispra, nella provincia Romana sono andati persi 70mila ettari. Nelle ore in cui cade la giornata mondiale del “Consumo di suolo”, appuntamento istituito dalla Fao, emerge come, in Italia, nell’ultimo anno il territorio si stia trasformando troppo rapidamente a causa delle crescenti coperture artificiali che hanno riguardato altri 56,7 km2 , cioè più di 15 ettari al giorno. Un incremento che fa perdere all’Italia circa 2 metri quadrati di suolo ogni secondo, con gravi danni per le aree naturali e agricole. Nello specifico, le maggiori criticità si palesano in Lombardia e Veneto, ma negli ambiti ... Leggi su italiasera (Di lunedì 6 dicembre 2021)deled erosione delle coste: in tutto il Lazio, e ain particolare, è crisi. Secondo gli ultimi dati Ispra, nella provinciana sono andati persi. Nelle ore in cui cade la giornata mondiale del “di”, appuntamento istituito dalla Fao, emerge come, in Italia, nell’ultimo anno il territorio si stia trasformando troppo rapidamente a causa delle crescenti coperture artificiali che hanno riguardato altri 56,7 km2 , cioè più di 15al giorno. Un incremento che fa perdere all’Italia circa 2 metri quadrati diogni secondo, con gravi danni per le aree naturali e agricole. Nello specifico, le maggiori criticità si palesano in Lombardia e Veneto, ma negli ambiti ...

Advertising

StefanoNistri : RT @Nicola_Bressi: IL CONSUMO DI SUOLO è il consumo della vita. Dove non c'è più suolo, perché eroso o ricoperto di asfalto e cemento: si p… - Aware_thinktank : La #Fao, in occasione della #Giornatamondialedelsuolo, lancia un allarme: ogni anno 1,5 milioni di ettari di terren… - italiaserait : Consumo di suolo a Roma, il cemento divora 70mila ettari di verde: e il litorale si sbriciola - lanuovariviera : Comitato Stop consumo di suolo: 'Attendiamo di incontrare l'amministrazione per offrire il nostro contributo' - Ss51202463 : RT @mic_mun: Rapporto 'Consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi ecosistemici. Edizione 2021' -