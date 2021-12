Conobbi Demetrio Volcic a Gorizia: nella sua ultima mail mi parlò di fake news (Di lunedì 6 dicembre 2021) Ho conosciuto Demetrio Volcic a Gorizia, città di mio cognato Tonino Barba – mio primo maestro di giornalismo – allora direttore del Piccolo di Gorizia. Grazie a mia sorella Margherita è avvenuto il primo incontro-intervista nella raffinata casa affacciata sul parco in cui abitava lo scrittore quando soggiornava in città. Ricordo una stanza sulle cui pareti leggevo la storia attraverso gli scatti del direttore ritratto nei luoghi e insieme ai massimi protagonisti della politica e della cultura internazionale. Ogni intervista con Demetrio Volcic per me era un esame di giornalismo: un sentirmi sempre troppo impreparata per quella conversazione in cui lui continuava a chiamarmi collega. L’ultima nostra telefonata era stata prima del lockdown, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 6 dicembre 2021) Ho conosciuto, città di mio cognato Tonino Barba – mio primo maestro di giornalismo – allora direttore del Piccolo di. Grazie a mia sorella Margherita è avvenuto il primo incontro-intervistaraffinata casa affacciata sul parco in cui abitava lo scrittore quando soggiornava in città. Ricordo una stanza sulle cui pareti leggevo la storia attraverso gli scatti del direttore ritratto nei luoghi e insieme ai massimi protagonisti della politica e della cultura internazionale. Ogni intervista conper me era un esame di giornalismo: un sentirmi sempre troppo impreparata per quella conversazione in cui lui continuava a chiamarmi collega. L’nostra telefonata era stata prima del lockdown, ...

