Congresso internazionale di cardiologia, da Philadelphia la lectio magistralis di Antonio Giordano (Di lunedì 6 dicembre 2021) Il collegamento da Philadelphia del professor Antonio Giordano, direttore dello Sbarro Institute e da anni collaboratore del Napoli e di altre società calcistiche, che ha tenuto una lettura magistrale, è stato uno dei momenti centrali del Congresso nazionale “Cardiogrocco 2021” che si è svolto a Deruta per iniziativa dei cardiologi Lucia Filippucci e Antonio Russo, del servizio di cardiologia riabilitativa della Usl Umbria 1. Un appuntamento con al centro la metodica del test da sforzo cardiorespiratorio. “Cardiogrocco 2021 fa parte di una serie di convegni – spiegano Filippucci e Russo – che ci siamo prefissati di organizzare a cadenza annuale per cercare di tenere alto il livello di aggiornamento in tema di cardiologia dello sport di tutti noi operatori del settore. ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 6 dicembre 2021) Il collegamento dadel professor, direttore dello Sbarro Institute e da anni collaboratore del Napoli e di altre società calcistiche, che ha tenuto una lettura magistrale, è stato uno dei momenti centrali delnazionale “Cardiogrocco 2021” che si è svolto a Deruta per iniziativa dei cardiologi Lucia Filippucci eRusso, del servizio diriabilitativa della Usl Umbria 1. Un appuntamento con al centro la metodica del test da sforzo cardiorespiratorio. “Cardiogrocco 2021 fa parte di una serie di convegni – spiegano Filippucci e Russo – che ci siamo prefissati di organizzare a cadenza annuale per cercare di tenere alto il livello di aggiornamento in tema didello sport di tutti noi operatori del settore. ...

Advertising

zazoomblog : Congresso internazionale di cardiologia da Philadelphia la lectio magistralis di Antonio Giordano - #Congresso… - ADCGroupItalia : #E20express #News: È #Rimini la città scelta per ospitare il prossimo anno l’Assemblea Generale della @FIM_live. Ne… - AlessandroRaggi : Una blastata internazionale al Deputato del Congresso @RepThomasMassie che si immortala in una foto natalizia con f… - RamponiCarlo : RT @GISPT_gissport: 'Miglior tesi di laurea in fisioterapia sportiva' Durante il pomeriggio conclusivo del congresso internazionale di @A… - GISPT_gissport : 'Miglior tesi di laurea in fisioterapia sportiva' Durante il pomeriggio conclusivo del congresso internazionale d… -

Ultime Notizie dalla rete : Congresso internazionale Giovani ricercatori impegnati nella lotta contro i tumori cerebrali protagonisti del Premio Carla Russo ...saranno due i premi consegnati ai migliori ricercatori che hanno preso parte al XXIV Congresso ... composto dai più importanti studiosi a livello internazionale nel campo dei gliomi, e degli apicali ...

La crisi del diritto internazionale Westfalia, e in misura ancora maggiore il Congresso di Vienna (1º novembre 1814 - 9 giugno 1815) ... Le norme del diritto internazionale sono state rispettate soprattutto perché dietro di esse c'era una ...

Congresso internazionale di cardiologia, da Philadelphia la lectio magistralis di Antonio Giordano - Ildenaro.it Il Denaro Anche direttore Sbarro Institute a Cardiogrocco 2021 Il collegamento da Philadelphia, del professor Antonio Giordano, direttore dello Sbarro Institute e da anni collaboratore del Napoli e di altre società calcistiche, che ha tenuto una lettura magistral ...

Summit democrazia, ambasciatore cinese a Roma: "No a bullismo Usa" "Da un po’ di tempo a questa parte, la Cina viene etichettata come un Paese 'non democratico'. Ciò deriva da un’errata interpretazione del concetto di democrazia, ma soprattu ...

...saranno due i premi consegnati ai migliori ricercatori che hanno preso parte al XXIV... composto dai più importanti studiosi a livellonel campo dei gliomi, e degli apicali ...Westfalia, e in misura ancora maggiore ildi Vienna (1º novembre 1814 - 9 giugno 1815) ... Le norme del dirittosono state rispettate soprattutto perché dietro di esse c'era una ...Il collegamento da Philadelphia, del professor Antonio Giordano, direttore dello Sbarro Institute e da anni collaboratore del Napoli e di altre società calcistiche, che ha tenuto una lettura magistral ..."Da un po’ di tempo a questa parte, la Cina viene etichettata come un Paese 'non democratico'. Ciò deriva da un’errata interpretazione del concetto di democrazia, ma soprattu ...