Conferenza stampa Tomori Live: «Liverpool? Non siamo inferiori a loro» (Di lunedì 6 dicembre 2021) Conferenza Tomori Live: le parole del difensore inglese alla vigilia del match di Champions League tra Milan e Liverpool Fikayo Tomori ha parlato in Conferenza stampa in vista della sfida di domani contro il Liverpool. Una serata di Champions importante per i rossoneri. Le sue parole: SU DOMANI – «Vogliamo vincere, è una gara importante e dobbiamo credere nella qualificazione. La mentalità deve essere quella vincente e scenderemo con questo spirito.» COME SI BATTE IL LiveRPOOL – «Non sarà facile, è una squadra che gioca con grande intensità. Hanno vinto campionato e Champions. Ma anche noi siamo un buon team, possiamo dargli filo da torcere come fatto all’andata. Non siamo da meno di ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 6 dicembre 2021): le parole del difensore inglese alla vigilia del match di Champions League tra Milan erpool Fikayoha parlato inin vista della sfida di domani contro ilrpool. Una serata di Champions importante per i rossoneri. Le sue parole: SU DOMANI – «Vogliamo vincere, è una gara importante e dobbiamo credere nella qualificazione. La mentalità deve essere quella vincente e scenderemo con questo spirito.» COME SI BATTE ILRPOOL – «Non sarà facile, è una squadra che gioca con grande intensità. Hanno vinto campionato e Champions. Ma anche noiun buon team, posdargli filo da torcere come fatto all’andata. Nonda meno di ...

Advertising

juventusfc : Inizia in questo momento la conferenza stampa di Mister Allegri! LIVE su @JuventusTV: - calciomercatoit : ?????#JuveGenoa - #Allegri in conferenza stampa: le sue dichiarazioni su #Morata, #Dybala e #Bonucci - Agenzia_Ansa : 'E' tempo di discutere sull'obbligo vaccinale'. Lo dice Ursula von der Leyen nella conferenza stampa sull'emergenza… - CalcioNews24 : ??Le parole di #Pioli in conferenza ?? - letMoncadacook : Non riesco a vedere la conferenza stampa di Pioli se non da Twitch sul telefono e sono arrivato alla conclusione ch… -