Conferenza stampa Inzaghi | «Vogliamo fare una grande partita col Real Madrid»

Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter, ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro il Real Madrid. Le sue dichiarazioni raccolte internews24.com. BENZEMA OUT – «Penso che domani sarà importante sia per noi che per il Real Madrid, nonostante abbiamo già passato il turno. Vogliamo fare una grande partita contro il Real, all'andata abbiamo fatto molto bene ma non è bastato. Domani dovremo fare qualcosina in più.

Ultime Notizie dalla rete : Conferenza stampa Minacce no vax: assegnata scorta a Presidente Fvg Fedriga Il governatore ha attaccato più volte i No Vax ed è un acceso sostenitore del Super Green Pass. E' stata assegnata una scorta al Presidente della Conferenza delle Regioni e Governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, oggetto di minacce da parte di No Vax. Il Governatore, acceso sostenitore del Super Green Pass, ha attaccato ...

Da Cultura Italiae un Ddl per inserire lo "sport" in Costituzione. Malagò primo firmatario: "Onorato" Alla conferenza stampa ha partecipato, tra gli altri, il presidente del Coni, Giovanni Malagò, che si è detto "onorato di poter essere il primo firmatario di questa petizione. Non è così scontato che ...

Aggiornamenti Coronavirus: conferenza stampa alle 15,15 Ufficio Stampa LIVE – Perisic: “Ho fame come tutta la squadra, non mi piace parlare di futuro” È Ivan Perisic il giocatore scelto dall'Inter per inquadrare il delicato match contro il Real Madrid dove c'è in palio il primo posto del Gruppo D di Champions League. L'esterno croato parla al fianco ...

Comunicato stampa: Ii Comune di Padova dice NO alla nuova linea dell’inceneritore – commento dell’assessora Gallani “Oggi, durante la Conferenza dei Servizi sul Termovalorizzatore di San Lazzaro, la Città di Padova ha espresso parere negativo alla nuova linea dell’inceneritore. È stata una scelta complessa, ...

