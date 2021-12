Conferenza Milan-Liverpool, le parole di Klopp | LIVE NEWS (Di lunedì 6 dicembre 2021) Klopp, allenatore dei Reds, presenta, in Conferenza stampa, la partita Milan-LIVErpool, 6° turno del Gruppo B di Champions League. Leggi su pianetamilan (Di lunedì 6 dicembre 2021), allenatore dei Reds, presenta, instampa, la partita, 6° turno del Gruppo B di Champions League.

Advertising

FraNasato : Klopp in conferenza stampa: 'Dobbiamo fare delle rotazioni, è chiaro. È sempre così, l'obiettivo è quello di avere… - ACMilanInside_ : ?? CONFERENZA PRE PARTITA ?? UCL Conferenza stampa pre partita Mr Pioli: “Vogliamo vincere, servirà una partita di s… - GoalItalia : ??? 'Gara d'andata utile, domani sera sarà importante per la nostra crescita' Le parole di Pioli alla vigilia di… - pbrex668 : RT @PianetaMilan: Conferenza #MilanLiverpool, le parole di #Klopp | LIVE NEWS #ACMilan #Milan #SempreMilan - iamLP9 : RT @DiMarzio: #UCL, vigilia di #MilanLiverpool | Le parole di #Pioli e #Tomori in conferenza stampa, tra condizioni della squadra, motivazi… -