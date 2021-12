Confartigianato | premio di fedeltà a 22 aziende di Romano di Lombardia

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Venerdì 26 novembre negli spazi del Filandone di Martinengo sono state premiate 22 imprese del Polo diche hanno ricevuto il riconoscimento per laAssociativa assegnato daImprese Bergamo alle imprese che hanno confermato la propria fiducia rinnovando la tessera associativa per 40 e più anni. L’incontro è stato aperto dal saluto del Rappresentante del Polo didiMassimiliano Fratus che ha detto “È per me un vero piacere esser qui per premiare ledel Polo che rappresento. È anche grazie a voi che oggiImprese Bergamo è la più grande organizzazione di rappresentanza della provincia di Bergamo” e ha ringraziato il Presidente diImprese Bergamo Giacinto Giambellini e il ...