Con Castellani Shop è facile trovare l'arredamento su misura per negozi, aziende e magazzini (Di lunedì 6 dicembre 2021) Castellani Shop è lo store virtuale che nasce dall'esperienza maturata in oltre 60 anni di attività dell'azienda Castellani .it Srl. Presenta un catalogo virtuale in cui si incontrano soluzioni d'arredo personalizzabili e componibili per uffici, magazzini e industrie. Gli articoli sono di qualità italiana, certificati dal MUN (Marchio Unico Nazionale). I prezzi sono competitivi, poiché assicurati dalla vendita diretta dal produttore, mentre il personale esperto del customer care è sempre pronto a guidare il cliente nella scelta migliore. Gli arredamenti di Castellani Shop sono componibili, modulabili e personalizzabili a seconda delle necessità dell'acquirente. Sono funzionali e durevoli nel tempo. La proposta spazia da scrivanie operative a banchi da lavoro, fino a sedie ...

