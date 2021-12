Com' è nato il personaggio di Massimo Ferrero

Leggi su agi

(Di lunedì 6 dicembre 2021) AGI -, presidente della Sampdoria, romanista e imprenditore cinematografico, è finito oggi sulle pagine delle cronache giudiziare perché arrestato per reati societari e bancarotta. L'avventura diGiovanni Mario Lucacomincia a Roma, più esattamente nel quartiere Testaccio, dove nasce nell'agosto del 1951. La madre ha un banco nel mercato di Piazza Vittorio, il padre e il fratello sono conducenti di autobus, la nonna si esibisce come soubrette all'Ambra Jovinelli insieme al mitico Macario. A 14 anni, come lui stesso racconta si innamora di una ragazzina figlia di una "guardia" che è contraria alla frequentazione. Un giorno lo incontra per strada mentre è in servizio e, per vendicarsi decide di fargli cascare il cappello d'ordinanza con uno "scappellotto". Per sua sfortuna alle sue spalle ...