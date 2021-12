Com’è morto Toni Santagata? Il comunicato della moglie (Di lunedì 6 dicembre 2021) La musica italiana piange da ieri Toni Santagata. Il decesso del cantautore pugliese è stato annunciato dalla moglie Giovanna Isola. Toni Santagata (Google Images)Nella giornata di ieri, domenica 5 dicembre, la musica italiana ha perso Toni Santagata. Il cantautore pugliese è morto a 85 anni, a pochissimi giorni dal suo ottantaseiesimo compleanno, che lo avrebbe festeggiato il 9 dicembre. Nella sua lunga e fortunata carriera è stato tante cose: cantante, presentatore, attore, autore e cabarettista. L’amore per l’arte lo ha portato a girare tutta Italia, e non solo. Questo pomeriggio verrà ricordato nel talk show di Rai 1, Oggi è un altro giorno. Scopriamo qualcosa in più su di lui e le cause che hanno portato al decesso. Chi era ... Leggi su chenews (Di lunedì 6 dicembre 2021) La musica italiana piange da ieri. Il decesso del cantautore pugliese è stato annunciato dallaGiovanna Isola.(Google Images)Nella giornata di ieri, domenica 5 dicembre, la musica italiana ha perso. Il cantautore pugliese èa 85 anni, a pochissimi giorni dal suo ottantaseiesimo compleanno, che lo avrebbe festeggiato il 9 dicembre. Nella sua lunga e fortunata carriera è stato tante cose: cantante, presentatore, attore, autore e cabarettista. L’amore per l’arte lo ha portato a girare tutta Italia, e non solo. Questo pomeriggio verrà ricordato nel talk show di Rai 1, Oggi è un altro giorno. Scopriamo qualcosa in più su di lui e le cause che hanno portato al decesso. Chi era ...

