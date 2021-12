Come la tecnologia sta cambiando lo sport e la sua fruizione (Di lunedì 6 dicembre 2021) sport e tecnologia, un binomio indissolubile che continua il suo processo di evoluzione ogni giorno e permette alle nuove generazioni di comunicare i linguaggi e gli interessi legati alla vita di tutti i giorni. Siamo di fronte a un processo di cambiamento continuo, dove contano idee solide, immediate, concrete, che arricchiscano una popolazione satura di contenuti, ma alla ricerca costante della novità. La cosiddetta “Generazione Z”, permane tutt’oggi una realtà difficile da catalogare, uno scontro aperto tra reale e virtuale, dove anche lo sport, può diventare un piccolo tassello di crescita personale, senza perdere il fascino dell’innovazione. Sono oltre 10 milioni in Italia e rappresentano il futuro della nostra società. Tranquilli però, i nativi digitali non sono solo smartphone e social network. Le statistiche riportate da SG ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 6 dicembre 2021), un binomio indissolubile che continua il suo processo di evoluzione ogni giorno e permette alle nuove generazioni di comunicare i linguaggi e gli interessi legati alla vita di tutti i giorni. Siamo di fronte a un processo di cambiamento continuo, dove contano idee solide, immediate, concrete, che arricchiscano una popolazione satura di contenuti, ma alla ricerca costante della novità. La cosiddetta “Generazione Z”, permane tutt’oggi una realtà difficile da catalogare, uno scontro aperto tra reale e virtuale, dove anche lo, può diventare un piccolo tassello di crescita personale, senza perdere il fascino dell’innovazione. Sono oltre 10 milioni in Italia e rappresentano il futuro della nostra società. Tranquilli però, i nativi digitali non sono solo smartphone e social network. Le statistiche riportate da SG ...

Advertising

HuaweiItalia : Il progetto “Guardiani della Natura”, sviluppato insieme a @WWFitalia e @RainforestCx, è un perfetto esempio di com… - Fairvalyou_Tw : Oggi la vera sfida è passare dalla ricerca di un rendimento incerto alla pianificazione degli obiettivi di vita del… - CeotechI : RT @CeotechI: Windows: come velocizzare un PC datato con una chiavetta USB - #ChiavettaUSB #Computer #Laptop #Migliorare #Notebook #Ottimiz… - iviaggidispeedy : Wikipedia, all'asta il debutto online come opera NFT - CeotechI : Windows: come velocizzare un PC datato con una chiavetta USB - #ChiavettaUSB #Computer #Laptop #Migliorare… -