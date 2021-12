"Come ha visto morire sua madre". Maneskin, la terrificante disgrazia di Vicotria: ciò che nessuno sapeva (Di lunedì 6 dicembre 2021) Quello di Victoria de Angelis, bassista del Maneskin, è un vero dramma. Adesso al magazine Di Più (diretto sa Osvaldo Orlandrini rilascia un'intervista sua nonna, la signora Elin Uhrbrand. Che racconta la storia di sua nipote: e rivela Come Vicotria abbia visto sua madre morire davanti ai propri occhi. “Mia nipote Victoria ha sofferto molto, ha visto morire la sua mamma Jeanett“, racconta a Di Più in edicola questa settimana. La nonna di Victoria racconta di quella “battaglia contro il male” che ha perso la madre di Victoria. Prima di morire le chiese di andare in Danimarca e svela: “Victoria volle seguirla e le rimase vicino fino alla fine”. La donna, racconta ancora Elin, è morta alcuni anni fa, prima che i ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 6 dicembre 2021) Quello di Victoria de Angelis, bassista del, è un vero dramma. Adesso al magazine Di Più (diretto sa Osvaldo Orlandrini rilascia un'intervista sua nonna, la signora Elin Uhrbrand. Che racconta la storia di sua nipote: e rivelaabbiasuadavanti ai propri occhi. “Mia nipote Victoria ha sofferto molto, hala sua mamma Jeanett“, racconta a Di Più in edicola questa settimana. La nonna di Victoria racconta di quella “battaglia contro il male” che ha perso ladi Victoria. Prima dile chiese di andare in Danimarca e svela: “Victoria volle seguirla e le rimase vicino fino alla fine”. La donna, racconta ancora Elin, è morta alcuni anni fa, prima che i ...

Advertising

borghi_claudio : Saltata la dupertassa. Bene. Ma a chi diamine può essere venuto in mente di mettere un'altra tassa per recuperare q… - raspagol : RT @frafacchinetti: Ho visto gente scendere in pazza per il movimento LGBT. Ho visto protestare per la pacca sul culo. Ho visto il mondo me… - zedblevins : ho sempre visto il loro rapporto come quello di un padre con la figlia - AlfredoArtusi : RT @DarkLadyMouse: Non capisco il compiacimento di chi ci dice con soddisfazione: 'Visto? Adesso dovrete pure fare la quarta dose, e poi la… - lorenzotonion : RT @frafacchinetti: Ho visto gente scendere in pazza per il movimento LGBT. Ho visto protestare per la pacca sul culo. Ho visto il mondo me… -