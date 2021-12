Come è morto Toni Santagata: chi era, carriera, canzoni, moglie, figlio (Di lunedì 6 dicembre 2021) Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Oggi, in apertura, ci sarà il ricordo di Toni Santagata, noto cantautore, cabarettista e autore italiano morto improvvisamente ieri mattina nella Capitale. Come è morto Toni Santagata: chi era, carriera Toni Santagata, noto cantautore, cabarettista e autore italiano, è nato a Sant’Agata di Puglia il 9 dicembre del 1935 ed è deceduto nella Capitale ieri mattina all’età di 85 anni. Toni, all’anagrafe AnTonio Morese, si è iscritto alla Facoltà di Giurisprudenza di Napoli ed è proprio nella città partenopea che ha fondato il suo primo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 6 dicembre 2021) Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Oggi, in apertura, ci sarà il ricordo di, noto cantautore, cabarettista e autore italianoimprovvisamente ieri mattina nella Capitale.: chi era,, noto cantautore, cabarettista e autore italiano, è nato a Sant’Agata di Puglia il 9 dicembre del 1935 ed è deceduto nella Capitale ieri mattina all’età di 85 anni., all’anagrafe Ano Morese, si è iscritto alla Facoltà di Giurisprudenza di Napoli ed è proprio nella città partenopea che ha fondato il suo primo ...

