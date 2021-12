Colombia: ucciso 'El Paisa', leader dissidente delle Farc (Di lunedì 6 dicembre 2021) Hernán Darío Velásquez, meglio conosciuto come 'El Paisa', capo della dissidenza delle ex Forze armate rivoluzionarie della Colombia (Farc) denominata 'Segunda Marquetalia'; è stato ucciso ieri alla ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 6 dicembre 2021) Hernán Darío Velásquez, meglio conosciuto come 'El', capo della dissidenzaex Forze armate rivoluzionarie della) denominata 'Segunda Marquetalia'; è statoieri alla ...

Advertising

telodogratis : Colombia: ucciso ‘El Paisa’, leader dissidente delle Farc - giucazan : RT @Teresa02247224: #MarioPaciolla è stato ucciso in Colombia. Lavorava per l'ONU che non offre grande collaborazione nella ricerca della… - MazzaliVanna : RT @Teresa02247224: #MarioPaciolla è stato ucciso in Colombia. Lavorava per l'ONU che non offre grande collaborazione nella ricerca della… - lauraarduini : RT @Teresa02247224: #MarioPaciolla è stato ucciso in Colombia. Lavorava per l'ONU che non offre grande collaborazione nella ricerca della… - palabritadepape : RT @Teresa02247224: #MarioPaciolla è stato ucciso in Colombia. Lavorava per l'ONU che non offre grande collaborazione nella ricerca della… -