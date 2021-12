Clima, attivisti di Extinction Rebellion bloccano il raccordo di Roma per protesta: “I governi ci ascoltino”. Proteste e insulti dagli automobilisti (Di lunedì 6 dicembre 2021) Una decina di attivisti del movimento Extinction Rebellion hanno bloccato il raccordo anulare di Roma, all’altezza di Settebagni, per accendere i riflettori sul cambiamento Climatico. Srotolando due striscioni con scritto ”Emergenza ecologica e Climatica” si sono seduti sulla carreggiata e hanno mandato il traffico in tilt per circa due ore. ”Noi non siamo contro di voi – hanno spiegato gli attivisti alle persone che sono scese dalle proprie auto, alcune delle quali li hanno aggrediti verbalmente con insulti – noi chiediamo solo alla politica di essere ascoltati. Vogliamo delle assemblee cittadine per decidere come mettere in atto una transizione ecologica equa e sostenibile”. La protesta pacifica, che è scattata ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 6 dicembre 2021) Una decina didel movimentohanno bloccato ilanulare di, all’altezza di Settebagni, per accendere i riflettori sul cambiamentotico. Srotolando due striscioni con scritto ”Emergenza ecologica etica” si sono seduti sulla carreggiata e hanno mandato il traffico in tilt per circa due ore. ”Noi non siamo contro di voi – hanno spiegato glialle persone che sono scese dalle proprie auto, alcune delle quali li hanno aggrediti verbalmente con– noi chiediamo solo alla politica di essere ascoltati. Vogliamo delle assemblee cittadine per decidere come mettere in atto una transizione ecologica equa e sostenibile”. Lapacifica, che è scattata ...

