Cleopatra | Kari Skogland sostituisce Patty Jenkins alla regia del film con Gal Gadot

(Di lunedì 6 dicembre 2021) La registasostituiràdi, l'attesocon star l'attrice Galdicon star Gal. Lamaker, dopo il successo di The Falcon and the Winter Soldier, prenderà quindi il posto della collega che sta concentrandosi su altri progetti molto impegnativi: Wonder Woman 3 e Rogue Squadron. Paramount ha ottenuto i diritti diun anno fa e la sceneggiatura dell'atteso progetto è firmata da Laeta Kalogridis., dopo aver deciso di rinunciare al ...

Advertising

glooit : Cleopatra: Kari Skogland dirigerà il film con Gal Gadot al posto di Patty Jenkins leggi su Gloo… - cinemaniaco_fb : ?????????????? Cleopatra: Kari Skogland dirigerà il film con Gal Gadot al posto di Patty Jenkins -

Ultime Notizie dalla rete : Cleopatra Kari

ScreenWEEK - Cinema e Serie TV

La regista di The Falcon and the Winter Soldier ha preso il posto di quella di Wonder Woman, che si limiterà a produrre ...Skogland ha recentemente diretto l'intera prima stagione di The Falcon and the Winter Soldier dopo aver realizzato alcuni episodi di The Handmaid's Tale . La storia di, sovrana egizia ...Patty Jenkins non dirigerà più il film di Cleopatra con protagonista Gal Gadot: al suo posto arriva Kari Skogland.La regista Kari Skogland sostituirà Patty Jenkins alla regia di Cleopatra, l'atteso film con star l'attrice Gal Gadot. Patty Jenkins alla regia di Cleopatra, film con star Gal Gadot. La filmmaker, dop ...