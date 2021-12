Clamoroso! Trovati scritti inediti di Andrea Camilleri in cantina

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Come un tesoro nascosto, sono statifaldoni originali, foto di scena, e appunti privato di uno dei più grandi scrittori italiani di questo secolo, a fare l'immensa scoperta le due figlie Andreina e Mariolina nel garage e nelladell'abitazione del proprio padre. Scrittore, regista teatrale, sceneggiatore. Un «maestro», anche se non amava essere definito così. Scomparso il 17 luglio 2019 , il giorno in cui l’Italia, e il mondo, ha perso uno dei grandi personaggi del Novecento. Famoso soprattutto per le avventure del commissario Montalbano,è riuscito a farsi conoscere e amare dal pubblico anche grazie alla schiettezza e alla semplicità con cui trattava i temi sociali contemporanei. La scrittura diè ...