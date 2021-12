Cinema italiano sconvolto | l’amatissima attrice del cinema e serie Tv è appena venuta a mancare

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Addio a Martha De Laurentiis, produttricetografica, moglie di Dino, del quale due anni fa ricorreva l'anniversario dei 100 anni dalla nascita, e zia di Aurelio, presidente del Calcio Napoli, il padre Luigi era, infatti, fratello di Dino. #FOTO A FINE ARTICOLO Martha si è spenta, purtroppo, all'età di 66 anni. Nata Schumacher a Lancaster, negli Stati Uniti d'America, nella Pennsylvania Olandese. L'incontro con Dino avvenne a New York durante la lavorazione del film "Ragtime" di Miloš Forman. Lo scorso anno aveva ricevuto la cittadinanza onoraria di Napoli conferitale dall'ex sindaco Luigi De Magistris con la delibera di giunta 360 dell'8 ottobre 2020, per il “legame che la unisce alla nostra città che considera una seconda casa”. Era considerata, infatti, "portatrice di napoletanità nel mondo". Laureatasi alla Ball State University di ...

