Ciclismo | Warren Barguil | “Voglio andare al Giro d’Italia e trovare un successo di tappa”

Leggi su oasport

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Era annunciato come uno dei talenti francesi più limpidi e pronti a lanciare l’assalto alla Maglia Gialla. Per un paio di annate ha provato a far classifica, ma non si è rivelato così devastante in chiave grandi giri, cogliendo piazzamenti nella top-15 alla Grande Boucle ed una settima piazza alla Vuelta. Il suo obiettivo sono sempre state le vittorie parziali, andando in fuga da lontano: per lui doppiosia sulle strade di casa che in Spagna e c’è grande voglia di chiudere il cerchio. Le parole dell’uomo dell’Arkea-Samsic a Le Telegramme: “Quest’anno mi piacerebbe molto correre ile il Tour de France. Ancora non siamo invitati, ma spero che questo possa accadere. Ovviamente è un peccato che una squadra come la Qhubeka sia in difficoltà, ma come si dice, la ...