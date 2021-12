Ciclismo, Elia Viviani: “Dubbi e insicurezze sono ormai alle spalle, ora sono pronto per nuovi trionfi” (Di lunedì 6 dicembre 2021) Elia Viviani si rimbocca le maniche e vuole apprestarsi a vivere una stagione di nuovo da protagonista. Dopo un 2021 non trascendentale, infatti, il velocista veronese sta per dare il via alla preparazione con la sua nuova squadra, la Ineos Grenadiers, per un ritorno che dovrebbe riportarlo, nelle sue idee, laddove merita, dopo le ultime due annate disputate nella Cofidis. Il 2020, com’è ben noto, si era chiuso senza particolari squilli per il nostro alfiere, mentre nell’anno in corso è mancato solamente un grande acuto, ovvero un successo di tappa nei Grandi Giri: “La mia mente era piena di Dubbi e incertezze – le sue parole riportare da Cyclingnews.com – Penso di avere vissuto la stessa situazione di un attaccante di alto livello nel mondo del calcio che, per un po’ di tempo, non riesce a segnare. Ora ... Leggi su oasport (Di lunedì 6 dicembre 2021)si rimbocca le maniche e vuole apprestarsi a vivere una stagione di nuovo da protagonista. Dopo un 2021 non trascendentale, infatti, il velocista veronese sta per dare il via alla preparazione con la sua nuova squadra, la Ineos Grenadiers, per un ritorno che dovrebbe riportarlo, nelle sue idee, laddove merita, dopo le ultime due annate disputate nella Cofidis. Il 2020, com’è ben noto, si era chiuso senza particolari squilli per il nostro alfiere, mentre nell’anno in corso è mancato solamente un grande acuto, ovvero un successo di tappa nei Grandi Giri: “La mia mente era piena die incertezze – le sue parole riportare da Cyclingnews.com – Penso di avere vissuto la stessa situazione di un attaccante di alto livello nel mondo del calcio che, per un po’ di tempo, non riesce a segnare. Ora ...

Advertising

OA_Sport : #Ciclismo, Elia #Viviani: “Dubbi e insicurezze sono ormai alle spalle, ora sono pronto per nuovi trionfi” - sportface2016 : #ciclismo Elia #Viviani: 'Ho spazzato via dubbi e incertezze, ora devo tornare a vincere le volate importanti' - sportal_it : Elia Viviani lancia la sfida: 'Ho spazzato via i dubbi' - _Sport_Calcio_ : 2021 ? 2022 e 2023 ? forse UCI Track Champions League 2024 ? Olimpiadi di Parigi Il programma di @eliaviviani ci… - _Sport_Calcio_ : RT @Eurosport_IT: 2021 ? 2022 e 2023 ? forse UCI Track Champions League 2024 ? Olimpiadi di Parigi Il programma di @eliaviviani ci piace… -