Ciclismo: come sta Johnny Carera? Il fratello: “Medici sorpresi dai progressi” (Di lunedì 6 dicembre 2021) Sono passati più di dieci giorni da quel terribile incidente di venerdì 26 novembre, sull’Austostrada A4 all’altezza di Agrate, dov’è rimasto coinvolto brutalmente Johnny Carera, procuratore tra gli altri di Vincenzo Nibali e Tadej Pogacar. L’agente resta in terapia intensiva all’ospedale di Niguarda di Milano e la prognosi resta riservata, ma i segnali positivi, fortunatamente, non mancano. come riportato da Tuttobiciweb danno speranza le parole del fratello di Johnny, Alex Carera: “I Medici sono rimasti piacevolmente sorpresi dai progressi di Johnny”. Prosegue: “I farmaci sono stati ridotti, mentre di notte resta sedato. È chiaro che al momento non può ancora parlare, ma riesce a comunicare attraverso una lavagnetta ... Leggi su oasport (Di lunedì 6 dicembre 2021) Sono passati più di dieci giorni da quel terribile incidente di venerdì 26 novembre, sull’Austostrada A4 all’altezza di Agrate, dov’è rimasto coinvolto brutalmente, procuratore tra gli altri di Vincenzo Nibali e Tadej Pogacar. L’agente resta in terapia intensiva all’ospedale di Niguarda di Milano e la prognosi resta riservata, ma i segnali positivi, fortunatamente, non mancano.riportato da Tuttobiciweb danno speranza le parole deldi, Alex: “Isono rimasti piacevolmentedaidi”. Prosegue: “I farmaci sono stati ridotti, mentre di notte resta sedato. È chiaro che al momento non può ancora parlare, ma riesce a comunicare attraverso una lavagnetta ...

Advertising

MapeiSport : Pedaliamo nella nuova settimana in compagnia di @moschettiteo della @TrekSegafredo ??????? In #MapeiSport puoi esegui… - LeonardoPedani : RT @gcnItalia: Sul circuito di Monte Carlo per una gara benefica. Alan ha avuto la possibilità di correre una cronosquadre insieme a Sonny… - mlbarza : Sarebbe una pista meravigliosa per fare una gara tipo inseguimento del ciclismo, ma una gara con quei carrarmati no… - gcnItalia : Sul circuito di Monte Carlo per una gara benefica. Alan ha avuto la possibilità di correre una cronosquadre insiem… - AnselmoDelDuca : La corsa al #quirinale come l’inseguimento su pista del ciclismo: vince chi scatta dopo la fase di surplace, vince… -

Ultime Notizie dalla rete : Ciclismo come Ciclismo, ecco la Nova Eroica Prosecco Hills Il governatore del Veneto Luca Zaia, promotore e appassionato di ciclismo in promozione del ... Questo è possibile anche grazie al coraggio di chi pensa e organizza kermesse uniche e originali come ...

Ciclocross, otto trevigiani tra i campioni veneti ... a 22 secondi, per il conterraneo Martino Fruet (Team Lapierre Trentino Alè) che, come sempre, a ... ovvero la padovana Linda Sanarini (Scuola Ciclismo Vò). Nella competizione riservata agli esordienti ...

Ciclismo: come sta Johnny Carera? Il fratello: "Medici sorpresi dai progressi" OA Sport Ciclismo: come sta Johnny Carera? Il fratello: “Medici sorpresi dai progressi” Sono passati più di dieci giorni da quel terribile incidente di venerdì 26 novembre, sull'Austostrada A4 all'altezza di Agrate, dov'è rimasto coinvolto brutalmente Johnny Carera, procuratore tra gli a ...

Ciclismo. Il calendario delle prove della Coppa Toscana di mountain bike 2022 Firenze, 6 dicembre 2021 - Stabilito il calendario 2022 di mountain bike per la Coppa Toscana che prenderà il via domenica 20 marzo con l’edizione del trentennale della Gran Fondo Castello di Monterig ...

Il governatore del Veneto Luca Zaia, promotore e appassionato diin promozione del ... Questo è possibile anche grazie al coraggio di chi pensa e organizza kermesse uniche e originali...... a 22 secondi, per il conterraneo Martino Fruet (Team Lapierre Trentino Alè) che,sempre, a ... ovvero la padovana Linda Sanarini (ScuolaVò). Nella competizione riservata agli esordienti ...Sono passati più di dieci giorni da quel terribile incidente di venerdì 26 novembre, sull'Austostrada A4 all'altezza di Agrate, dov'è rimasto coinvolto brutalmente Johnny Carera, procuratore tra gli a ...Firenze, 6 dicembre 2021 - Stabilito il calendario 2022 di mountain bike per la Coppa Toscana che prenderà il via domenica 20 marzo con l’edizione del trentennale della Gran Fondo Castello di Monterig ...