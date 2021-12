Christian Frosi | Dora Budor | Anri Sala e Dancing Plague | la Gamec scandisce il calendario 2022-2023

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Bergamo. Dopo un anno intenso che ha visto la Galleria portare nelle proprie sale le opere di Regina Cassolo Bracchi, Ernesto Neto, Daiga Grantina e la mostra Nulla è perduto. Arte e materia in trasformazione – in corso fino a febbraio– la nuova stagione espositiva dellainaugurerà a marzo con il terzo appuntamento del ciclo La Collezione Impermanente, dedicato agli anni Duemila. Contemporaneamente, lo Spazio Zero accoglierà la mostra, progetto vincitore dell’undicesima edizione del Premio Lorenzo Bonaldi per l’Arte – EnterPrize. A giugno una retrospettiva torna a raccontare la produzione di, artista che da oltre dieci anni ha scelto di uscire dalla scena pubblica, mentre ladelle Capriate di Palazzo della Ragione – sede ...