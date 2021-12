Chiara Ferragni mette le corna a Fedez: “Ha un altro uomo”. La foto non lascia dubbi (Di lunedì 6 dicembre 2021) La foto incriminata a fine articolo! Fedez "ha le corna". Proprio così, il marito di Chiara Ferragni ha pubblicato su Instagram uno scatto che ha scatenato l'ilarità dei fan. Nel ritratto di famiglia il rapper indossa le "corna natalizie", ossia le corna di renna sulla testa. Immediati i commenti ironici piovuti sotto alla foto: "Fede penso dovresti fare qualche domanda a Chiara, l'universo ti sta parlando", "No ragazzi, non è una coincidenza". E ancora: "Chiara si è fatta un altro uomo". La coppia è assieme ai figli, Leone e Vittoria, a St. Moritz. I due hanno voluto prendersi un weekend di totale relax dopo la presentazione della serie a loro dedicata. Intanto non sono ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 6 dicembre 2021) Laincriminata a fine articolo!"ha le". Proprio così, il marito diha pubblicato su Instagram uno scatto che ha scatenato l'ilarità dei fan. Nel ritratto di famiglia il rapper indossa le "natalizie", ossia ledi renna sulla testa. Immediati i commenti ironici piovuti sotto alla: "Fede penso dovresti fare qualche domanda a, l'universo ti sta parlando", "No ragazzi, non è una coincidenza". E ancora: "si è fatta un". La coppia è assieme ai figli, Leone e Vittoria, a St. Moritz. I due hanno voluto prendersi un weekend di totale relax dopo la presentazione della serie a loro dedicata. Intanto non sono ...

Advertising

vogue_italia : .@ChiaraFerragni sceglie @Dior per la premiere di #TheFerragnez a Milano ???? @PrimeVideoIT - Tecnobarbaro : RT @GenovaEventi: L'influencer e imprenditrice digitale @ChiaraFerragni ha fatto tappa a #GenovaMoreThanThis insieme a baby leo e Vittoria… - seokiejaee : @abvsencenj e jeongin e seungmin diventeranno Chiara Ferragni con 50 post al giorno - AirinVein : NON CHIARA FERRAGNI CHE POSTA LAST CHRISTMAS NELLE STORIES E MI FA PERDERE IL WHAMMAGEDDON CHIARA PERCHÉ - Novella_2000 : Fedez e Chiara Ferragni, cena ad alta quota riservata per due a Saint Moritz: il costo -