Chi è Sonia Bruganelli? Età, altezza, biografia e figli (Di lunedì 6 dicembre 2021) Ecco alcune info e curiosità sull'opinionista del GF Vip 6, Sonia Bruganelli: chi è, l'età, la vita privata e marito e dove seguirla su Instagram e social. Chi è Sonia Bruganelli Nome e Cognome: Sonia BruganelliData di nascita: 20 febbraio 1974Luogo di Nascita: RomaEtà: 47 annialtezza: 1,79 mPeso: informazione non disponibileSegno zodiacale: PesciProfessione: produttrice televisivaMarito: Sonia è sposata con Paolo Bonolisfigli: L'articolo proviene da Novella 2000.

