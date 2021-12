Chi è Massimo Ferrero: presidente della Sampdoria, imprenditore nel cinema… e perché è stato arrestato (Di lunedì 6 dicembre 2021) Massimo Ferrero è un produttore cinematografico, imprenditore, dirigente sportivo, ex attore ed ex presidente del club di calcio Sampdoria. Ferrero è stato arrestato, insieme ad altre cinque persone, dalla Guardia di Finanza per bancarotta e reati finanziari. Secondo quanto si apprende, l’imprenditore avrebbe spostato grandi quantitativi di denaro da società in fallimento per allontanarli dai creditori. Chi è Massimo Ferrero: da macellarotto a imprenditore di successo Classe 1951, Massimo Ferrero è nato a Roma e ha sempre vissuto al Testaccio (quartiere popolare della Capitale). La sua è una famiglia variegata, ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 6 dicembre 2021)è un produttore cinematografico,, dirigente sportivo, ex attore ed exdel club di calcioarre, insieme ad altre cinque persone, dalla Guardia di Finanza per bancarotta e reati finanziari. Secondo quanto si apprende, l’avrebbe spograndi quantitativi di denaro da società in fallimento per allontanarli dai creditori. Chi è: da macellarotto adi successo Classe 1951,è nato a Roma e ha sempre vissuto al Testaccio (quartiere popolareCapitale). La sua è una famiglia variegata, ...

Advertising

ilriformista : Cosa fare quando viene data libertà di straparlare a chi la spara più grossa o quando Massimo Cacciari finalmente u… - MarcoMengoniBot : Per chi ti ha spento, deluso per ogni bacio in disuso pensavi “al massimo esiste una canzone triste' e invece no - cammisa_massimo : RT @MarcoRCapelli: Da oggi al 21 Gennaio #scioperodegliacquisti. Chi mi segue? - massimo_macs : RT @totofaz: ATTENZIONE ! Immagine sconsigliabili ad un pubblico impressionabile Anziani su un palco (pessimi soggetti) intenti a provare a… - signori_massimo : Certificazione finale e definitiva se ancora c'è ne fosse stato bisogno. Il partito di Bibbiano (come Dimaio chiam… -