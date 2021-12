Chi è Giovanni Allevi? Età, carriera e vita privata del pianista (Di lunedì 6 dicembre 2021) Ecco chi è Giovanni Allevi, Età – carriera e vita privata del pianista Giovanni Allevi è un noto compositore e pianista, tanti i successi conquistati nel corso della sua stimata carriera. Nato ad Ascoli Piceno il 9 aprile 1969 ha manifestato la sua grande passione per la musica sin da quando era solo un bambino. Oltre a dedicarsi alla musica da ragazzo si è dedicato anche agli studi, ha infatti conseguito la laurea in Filosofia. Da giovanissimo ha iniziato a studiare pianoforte, con grande impegno ha poi conseguito nel 1990 la laurea al Conservatorio di Perugia. Nel 2021 si è invece diplomato in Composizione al Giusepe Verdi di Milano. Giovanni Allevi ha composto in passato la ... Leggi su nonsolo.tv (Di lunedì 6 dicembre 2021) Ecco chi è, Età –delè un noto compositore e, tanti i successi conquistati nel corso della sua stimata. Nato ad Ascoli Piceno il 9 aprile 1969 ha manifestato la sua grande passione per la musica sin da quando era solo un bambino. Oltre a dedicarsi alla musica da ragazzo si è dedicato anche agli studi, ha infatti conseguito la laurea in Filosofia. Da giovanissimo ha iniziato a studiare pianoforte, con grande impegno ha poi conseguito nel 1990 la laurea al Conservatorio di Perugia. Nel 2021 si è invece diplomato in Composizione al Giusepe Verdi di Milano.ha composto in passato la ...

