Che stress il Natale! (Di lunedì 6 dicembre 2021) Non so se è una cosa che capita a tutti, ma l'avvicinarsi del Natale non mi porta solo allegria, bontà d'animo e spensieratezza. Il Natale mi ha sempre portato anche molto stress e confusione in testa. Appena inizio a vedere le prime lucine sulle vetrine dei negozi mi parte la variante polemica che mi porta a inveire interiormente contro i commercianti che si ostinano ad anticipare quella fase di gioia collettiva (per certi aspetti immotivata) solo per sollevare l'umore ai passanti e sperare che decidano di spendere perché pervasi da un prematuro spirito di Natale. Praticamente i consumatori sono degli psicolabili che non hanno una lira, ma se illumini la porta d'ingresso si comprano pure lo zerbino. Vedere le cose con questa vena scorbutica, non mi piace, ma è più forte di me. Non vorrei pensare a tutti gli aspetti negativi della festività più famosa al mondo, ...

