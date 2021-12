Champions | Perisic | il rinnovo? Concentrato sul Real Madrid

(Di lunedì 6 dicembre 2021) "Ho vinto tanto ma ho fame come ha fame tutta la squadra. Vogliamo vincere ancora. Il? Non mi piace parlare di futuro, voglio concentrarmi solo sul presente". Lo ha detto l'esterno dell'Inter ...

Lo ha detto l'esterno dell'Inter Ivan, alla vigilia della sfida contro il Real Madrid. "Se mi tengo aperta la porta per restare all'Inter? Ripeto, non mi piace parlare di futuro. Siamo ..., si può dare un parallelo tra l'Inter di quest'anno e dello scorso a livello di gioco e ... Quest'anno abbiamo fatto un po' meglio ine abbiamo creato di più meritando di passare il ...Le probabili formazioni di Real Madrid-Inter, match della fase a gironi di Champions League 2021/2022: ballottaggi, squalificati e indisponibili ...Ivan Perisic ha parlato in conferenza stampa al fianco di Simone Inzaghi alla vigilia del match di Champions contro il Real Madrid. Ecco le parole del croato: "Non c'è grande differenza, giochiamo con ...