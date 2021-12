Champions League, si sogna l’impresa delle 4 squadre italiane agli ottavi. Non accade dal 2002-03 (Di lunedì 6 dicembre 2021) Torna la Champions League, con l’ultima giornata della fase a gironi. Il calcio italiano sogna 4 italiane agli ottavi della massima competizione europea. l’impresa è difficile ma fattibile. Se Juventus e Inter hanno già strappato il pass per gli ottavi, e si giocheranno ora il primo posto dei rispettivi gironi, c’è da sperare in Atalanta e Milan. I bergamaschi hanno il destino nelle loro mani. Battere il Villarreal in casa domani sera e accedere agli ottavi, come seconda alle spalle del Manchester United. Per il Milan in realtà, è davvero durissima perchè non solo dovrà battere il Liverpool al Meazza, ma poi dovrà sperare nella non vittoria del Porto innanzi tutto ma anche dell’Atletico, ma in questo caso, poi si ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 6 dicembre 2021) Torna la, con l’ultima giornata della fase a gironi. Il calcio italianodella massima competizione europea.è difficile ma fattibile. Se Juventus e Inter hanno già strappato il pass per gli, e si giocheranno ora il primo posto dei rispettivi gironi, c’è da sperare in Atalanta e Milan. I bergamaschi hanno il destino nelle loro mani. Battere il Villarreal in casa domani sera e accedere, come seconda alle spalle del Manchester United. Per il Milan in realtà, è davvero durissima perchè non solo dovrà battere il Liverpool al Meazza, ma poi dovrà sperare nella non vittoria del Porto innanzi tutto ma anche dell’Atletico, ma in questo caso, poi si ...

