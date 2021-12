Cessione Salernitana, filtra speranza: almeno un'offerta sicura sul tavolo (Di lunedì 6 dicembre 2021) L’ormai nota questione sulla Cessione della Salernitana, in concomitanza con la scadenza del termine per la presentazione delle offerte irrevocabili di acquisto fissata per la mezzanotte di ieri domenica 5 dicembre, è stata oggetto di discussione nella trasmissione Sky calcio club, condotta da Fabio Caressa. Secondo quanto anticipato dal corrispondente Francesco Modugno, sarebbe arrivata sul tavolo dei trustee “almeno una proposta irrevocabile di acquisto che verrà valutata nella giornata di domani”. Melior Trust e Widar Trust si pronunceranno quindi a breve su requisiti, autonomia e potenza economica, nonché progettualità dell’acquirente. Oggi stesso è altresì previsto un appuntamento in FIGC per fare il punto della situazione: ci sarebbero anche altri soggetti seriamente interessati, più che altro gruppi stranieri, ... Leggi su footdata (Di lunedì 6 dicembre 2021) L’ormai nota questione sulladella, in concomitanza con la scadenza del termine per la presentazione delle offerte irrevocabili di acquisto fissata per la mezzanotte di ieri domenica 5 dicembre, è stata oggetto di discussione nella trasmissione Sky calcio club, condotta da Fabio Caressa. Secondo quanto anticipato dal corrispondente Francesco Modugno, sarebbe arrivata suldei trustee “una proposta irrevocabile di acquisto che verrà valutata nella giornata di domani”. Melior Trust e Widar Trust si pronunceranno quindi a breve su requisiti, autonomia e potenza economica, nonché progettualità dell’acquirente. Oggi stesso è altresì previsto un appuntamento in FIGC per fare il punto della situazione: ci sarebbero anche altri soggetti seriamente interessati, più che altro gruppi stranieri, ...

