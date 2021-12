Cento gatti morti trovati nella casa di un pensionato in Francia (Di lunedì 6 dicembre 2021) Un centinaio di cadaveri di gatti sono stati scoperti ieri a casa di un pensionato residente a Nizza, nel sud della Francia. Oltre ai gatti morti, ce n’erano un’altra ventina ancora vivi, ma in condizioni pietose di salute. I cadaveri, di cui gran parte erano stati riposti in scatole di plastica o di legno sigillate, sono stati scoperte dopo il ricovero di questo signore di 81 anni, secondo quanto riferisce il quotidiano NIce-Matin.Diverse associazioni per la difesa degli animali sono state allertate dalla nipote dell’anziano che ha scoperto i cadaveri intorno alla casa e anche all’interno di essa, come anche resti di scoiattoli, di topi e una mandibola di cane. “Considerando la posizione in cui sono stati ritrovati, gran parte dei ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 6 dicembre 2021) Un centinaio di cadaveri disono stati scoperti ieri adi unresidente a Nizza, nel sud della. Oltre ai, ce n’erano un’altra ventina ancora vivi, ma in condizioni pietose di salute. I cadaveri, di cui gran parte erano stati riposti in scatole di plastica o di legno sigillate, sono stati scoperte dopo il ricovero di questo signore di 81 anni, secondo quanto riferisce il quotidiano NIce-Matin.Diverse associazioni per la difesa degli animali sono state allertate dalla nipote dell’anziano che ha scoperto i cadaveri intorno allae anche all’interno di essa, come anche resti di scoiattoli, di topi e una mandibola di cane. “Considerando la posizione in cui sono stati ri, gran parte dei ...

Advertising

fabribrini : RT @HuffPostItalia: Cento gatti morti trovati nella casa di un pensionato in Francia - peppe844 : RT @HuffPostItalia: Cento gatti morti trovati nella casa di un pensionato in Francia - HuffPostItalia : Cento gatti morti trovati nella casa di un pensionato in Francia - lasiciliait : Cento gatti trovati morti in 'casa degli orrori' di un anziano - LauraMagistri : I #nosupergrenpass son rimasti 4 gatti deficienti. Gli irriducibili #novax #nostocazzo si son ridotti a un gruppett… -