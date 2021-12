Centinaia di persone in fila al botteghino del Teatro San Carlo: il capo dell’Asl si infuria e chiama gli ispettori (Di lunedì 6 dicembre 2021) Una lunga fila si è creata all’ingresso del Teatro San Carlo di Napoli, in occasione della prima del film I fratelli De Filippo di Sergio Rubini. A causa del mancato rispetto delle misure anti-contagio, il direttore generale dell’Asl Napoli 1 Ciro Verdoliva, in fila anche lui, ha deciso di andare via in segno di dissenso L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 6 dicembre 2021) Una lungasi è creata all’ingresso delSandi Napoli, in occasione della prima del film I fratelli De Filippo di Sergio Rubini. A causa del mancato rispetto delle misure anti-contagio, il direttore generaleNapoli 1 Ciro Verdoliva, inanche lui, ha deciso di andare via in segno di dissenso L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

ThePRagno88 : RT @italianprometeo: In 4 nella metro a fare controlli. Ho vissuto anni a Milano ci sono centinaia di persone che spacciano a tutte le ore… - 47187297Bruna : RT @italianprometeo: In 4 nella metro a fare controlli. Ho vissuto anni a Milano ci sono centinaia di persone che spacciano a tutte le ore… - Euristic3000 : RT @italianprometeo: In 4 nella metro a fare controlli. Ho vissuto anni a Milano ci sono centinaia di persone che spacciano a tutte le ore… - maurizio289289 : RT @italianprometeo: In 4 nella metro a fare controlli. Ho vissuto anni a Milano ci sono centinaia di persone che spacciano a tutte le ore… - Erosenn67299186 : RT @italianprometeo: In 4 nella metro a fare controlli. Ho vissuto anni a Milano ci sono centinaia di persone che spacciano a tutte le ore… -