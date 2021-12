C’è un serpente-tigre velenoso nascosto tra la spesa, gatto salva il suo padrone: “Siamo saltati in aria”. Il racconto dell’uomo (Di lunedì 6 dicembre 2021) Un serpente velenoso nascosto nelle buste della spesa e un gatto che ha evitato che accadesse il peggio. Siamo a Dartmoor, nello stato australiano di Victoria. Qui, stando a quanto riportato qualche giorno fa dall’ABC (Australian Broadcasting Corporation), un uomo era andato a fare la spesa e poi, tornato in casa, ha trovato una terribile sorpresa: un serpente tigre velenoso lungo un metro. “Ero appena tornato e mi ero seduto quando ho notato che il mio gatto Gordon stava sbattendo contro una delle sedie a sdraio, soffiando e graffiando e poi saltando indietro”, ha raccontato Ricky Owens. A quel punto il signore ha perlustrato la sedia ma non ha trovato nulla e allora è uscito per andare a bere in pub ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 6 dicembre 2021) Unnelle buste dellae unche ha evitato che accadesse il peggio.a Dartmoor, nello stato australiano di Victoria. Qui, stando a quanto riportato qualche giorno fa dall’ABC (Australian Broadcasting Corporation), un uomo era andato a fare lae poi, tornato in casa, ha trovato una terribile sorpresa: unlungo un metro. “Ero appena tornato e mi ero seduto quando ho notato che il mioGordon stava sbattendo contro una delle sedie a sdraio, soffiando e graffiando e poi saltando indietro”, ha raccontato Ricky Owens. A quel punto il signore ha perlustrato la sedia ma non ha trovato nulla e allora è uscito per andare a bere in pub ...

