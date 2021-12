Caterina Balivo, clamoroso: crisi con il marito (Di lunedì 6 dicembre 2021) Caterina Balivo intervistata dalla fantastica Silvia Toffanin nello studio di Verissimo ha rivelato per la prima volta della crisi con suo marito. La conduttrice si è raccontata senza filtri; scopriamo insieme cosa ha rivelato la Balivo. Recentemente la bella Caterina Balivo è stata ospite di Silvia Toffanin nello studio di Verissimo. La conduttrice dopo aver visto una clip sulla sua famiglia “perfetta” ha deciso di rivelare che in realtà, anche lei e suo marito Guido hanno attraversato un periodo particolarmente difficile. I due si sono sposati nel 2014 e dal loro amore sono nati due bambini: Guido Alberto, 9 anni, e Cora, 4. Caterina ha rivelato che lei e suo marito hanno vissuto una difficilissima ... Leggi su piusanipiubelli (Di lunedì 6 dicembre 2021)intervistata dalla fantastica Silvia Toffanin nello studio di Verissimo ha rivelato per la prima volta dellacon suo. La conduttrice si è raccontata senza filtri; scopriamo insieme cosa ha rivelato la. Recentemente la bellaè stata ospite di Silvia Toffanin nello studio di Verissimo. La conduttrice dopo aver visto una clip sulla sua famiglia “perfetta” ha deciso di rivelare che in realtà, anche lei e suoGuido hanno attraversato un periodo particolarmente difficile. I due si sono sposati nel 2014 e dal loro amore sono nati due bambini: Guido Alberto, 9 anni, e Cora, 4.ha rivelato che lei e suohanno vissuto una difficilissima ...

ParliamoDiNews : Caterina Balivo confessa di essere stata in crisi con il marito #caterina #balivo #confessa #crisi #marito - ParliamoDiNews : Verissimo, Caterina Balivo rivela: `Ho perso un figlio. Ho fatto un errore gravissimo che non farò mai più` - Il Fa… - occhio_notizie : Caterina Balivo confessa la crisi con il marito: ''Non esiste la famiglia perfetta'' #caterinabalivo - PasqualeMarro : #CaterinaBalivo zittisce Silvia Toffanin in diretta Tv - infoitcultura : Caterina Balivo: “la mia famiglia non è perfetta” -