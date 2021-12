Advertising

Mediagol : Catania, Rosaia sul derby: “Palermo? Mi vengono i brividi. Ci faremo trovare pronti” - ILOVEPACALCIO : Latina-Catania, Rosaia: «Sconfitta ci ha dato tanta rabbia per il derby» - Ilovepalermocalcio - Mediagol : Catania, Rosaia: “Siamo un grande gruppo. Derby col Palermo? Match spettacolare” - ILOVEPACALCIO : Catania, Rosaia: «Derby col Palermo storico, darò il 110%» - Ilovepalermocalcio - news_catania : #LaSicilia - #Catania, #Rosaia felicità in rossazzurro -

Ultime Notizie dalla rete : Catania Rosaia

Sono le parole del centrocampista del, Giacomo, che si è detto pronto ad affrontare il Palermo nel derby valevole per la 18a giornata di campionato. Ilè reduce dalla ...Greco e, seppur commoventi in fatto di dinamismo, non reggono l'impatto del centrocampo ...quattro ragazzi ben disposti e sempre pronti a ringhiare e correre per mettere in difficoltà ilLe parole del centrocampista rossazzurro, Giacomo Rosaia, in vista del derby contro il Palermo di Giacomo Filippi ...Giacomo Rosaia nel postpartita commenta la sconfitta del suo Catania contro il Latina e lancia un messaggio per il derby ...