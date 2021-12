Cassano-Cristiano Ronaldo | duello a distanza | ecco cosa si sono detti

Leggi su juvedipendenza

(Di lunedì 6 dicembre 2021)contro; l’ex attaccante della Roma non ha usato parole al miele nei confronti del fenomeno portoghese.(Getty Images)Antoniocontro tutti; potrebbe essere questo il sottotitolo della BoboTv, il programma in onda su Twitch dove l’ex attaccante dell’Inter, insieme a Ventola, Adani e Vieri, commenta tutto ciò che riguarda il mondo del calcio. Il classe 1982, nel corso delle ultime puntate, non ha risparmiato nessuno: da Allegri a Totti (sostenendo a Roma, tra vent’anni, si dimenticheranno della leggenda giallorossa) fino ad arrivare al pallone d’oro. La vittoria di Messi, la settima nella straordinaria carriera dell’argentino, ha suscitato non poche polemiche. I socialstati invasi da commenti a favore di Lewandowski, classificatosi secondo; ...