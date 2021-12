Caso plusvalenze Juve: i prossimi passi dell’indagine dopo le prime audizioni (Di lunedì 6 dicembre 2021) Caso plusvalenze Juve: cosa succede ora dopo le prime audizioni. Ecco lo scenario nell’indagine riguardante il club Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, dopo giorni incandescenti tra perquisizioni, audizioni, intercettazioni e prese di posizione da parte del club, ora l’inchiesta avviata dalla Procura di Torino nei confronti della Juve potrebbe forse vivere qualche giorno meno ‘rumoroso’. Prima di riprendere le audizioni, per i pm ora ci dovrebbe essere una fase di studio ulteriore della documentazione raccolta. Sul Caso plusvalenze sono al lavoro da tempo anche sul piano sportivo la Procura della Figc e la Covisoc, che entro oggi attende ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 6 dicembre 2021): cosa succede orale. Ecco lo scenario nell’indagine riguardante il club Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport,giorni incandescenti tra perquisizioni,, intercettazioni e prese di posizione da parte del club, ora l’inchiesta avviata dalla Procura di Torino nei confronti dellapotrebbe forse vivere qualche giorno meno ‘rumoroso’. Prima di riprendere le, per i pm ora ci dovrebbe essere una fase di studio ulteriore della documentazione raccolta. Sulsono al lavoro da tempo anche sul piano sportivo la Procura della Figc e la Covisoc, che entro oggi attende ...

