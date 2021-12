Casemiro | “Rispettiamo l’Inter Ancelotti? E’ da 40 anni nel calcio | mi ha insegnato tantissimo”

Leggi su alfredopedulla

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Insieme a Carlo, ha parlato alla vigilia della gara controil centrocampista brasiliano. Queste le sue parole: “Noi affrontiamo sempre le partite con serietà e rispetto. Sappiamo cheè una grande squadra, ma ci giochiamo il primo posto nel Gruppo D e scenderemo quindi in campo con grande determinazione. Ci aspetta una gara difficile, affronteremo i campioni in carica della Serie A.l’avversario”. Sul momento: “Tutti si preoccupano molto della nostra possibile stanchezza, ma abbiamo Pintus che fa un ottimo lavoro a livello atletico. La cosa più importante è avere una buona rosa e buoni giocatori, è questo il segreto per vincere titoli”. Sulla rosa: “Quando si parla di Real, le aspettative sono sempre altissime. Sia che tu abbia 18sia ...