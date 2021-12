Casa Bianca | la Russia si ritiri dai confini dell' Ucraina

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Casa Bianca

Gli Stati Uniti non invieranno rappresentanti alle Olimpiadi Invernali di Pechino del 2022. A confermare il boicottaggio diplomatico e' la portavoce della, Jen Psaki, in un briefing con la stampa. "L'amministrazione Biden non inviera' nessuna rappresentanza diplomatica o ufficiale ai Giochi Invernali e ai Giochi Paralimpici di Pechino del ...Il vertice virtuale tra Joe Biden e Vladimir Putin è una opportunità per mostrare il sostegno Usa alla sovranità ucraina: lo ha detto la portavoce della, Jen Psaki, spiegando che l'obiettivo è comunicare diplomaticamente che è il momento per la Russia di ritirare le forze militari al confine con l'Ucraina. . 6 dicembre 2021È ufficiale: la Casa Bianca ha confermato il boicottaggio diplomatico ai Giochi Olimpici invernali di Pechino nel 2022 ai quali non parteciperà nessun dirigente ...(ANSA) - WASHINGTON, 06 DIC - La Casa Bianca ha confermato che nessun dirigente americano parteciperà ai Giochi Olimpici invernali di Pechino ...