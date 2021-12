Casa Bianca | la Russia si ritiri dai confini dell' Ucraina

Advertising

a_scardino : RT @GuidoCrosetto: Sembra che Putin stia preparando una guerra natalizia. Che brutto non avere un Leader alla guida della Casa Bianca ed es… - MaxArdo3 : @GuidoCrosetto Il “leader” alla casa bianca probabilmente avrebbe mandato agenti CIA in aiuto del suo amichetto. Ul… - xwisty : RT @pennylaneisfun: RAGAZZO DISPERSO tra GRANITI e CATANIA. Brahim è scappato stanotte da casa sua a Graniti lasciando prima di uscire una… - aristarcodisamo : RT @pennylaneisfun: RAGAZZO DISPERSO tra GRANITI e CATANIA. Brahim è scappato stanotte da casa sua a Graniti lasciando prima di uscire una… - federica91_pisi : RT @pennylaneisfun: RAGAZZO DISPERSO tra GRANITI e CATANIA. Brahim è scappato stanotte da casa sua a Graniti lasciando prima di uscire una… -

Ultime Notizie dalla rete : Casa Bianca

Rai News

La- per mezzo della suo portavoce, Jen Psaki, interviene sulla questione ucraina, uno degli temi principali del summit bilaterale previsto nella giornata di domani. "E' il momento di ...DAL CORRISPONDENTE A WASHINGTON. Alle Olimpiadi invernali di Pechino non ci saranno funzionari, né diplomatici di livello americani. Lo ha reso noto lasostenendo che la mossa è dettata dal mancato rispetto di Pechino dei diritti umani. Il presidente americano ha detto che gli Usa non mancheranno di supportare in ogni forma gli atleti. La ...Lo ha reso noto la portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki, denunciando i "crimini contro l’umanità" compiuti nella regione dello Xinjiang e "altre violazioni dei diritti umani". La decisione ...Roma, 6 dic. (LaPresse/AP) - Gli Stati Uniti hanno annunciato il boicottaggio diplomatico delle Olimpiadi invernali di Pechino. La decisione, confermata dalla ...